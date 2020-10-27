Бывший южноуральский министр вошел в состав Общественной палаты региона

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко вошел в состав Общественной палаты региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Прежде всего настроен работать в интересах гражданского общества - населения родной для меня Челябинской области. Постараюсь оправдать доверие трех региональных отделений всероссийских организаций, выдвинувших мою кандидатуру в состав Общественной палаты Челябинской области», - прокомментировал Евгений Савченко свое назначение.

В настоящее время экс-министр является заместителем генерального директора челябинской «Интерсвязи». Также Евгений Савченко входит в президиум региональной организации всероссийского общества «Динамо».

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Евгений Савченко имеет высшее юридическое образование. В январе 2011 года возглавил управление ФСКН России по Челябинской области. Указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2014 года ему было присвоено звание «Генерал-лейтенант полиции». В октябре 2016-го Евгения Савченко назначили министром общественной безопасности региона.

За 30 лет государственной службы награжден почетными грамотами директора ФСНП и ФСКН РФ, губернатора Челябинской области, 15-тью ведомственными медалями. Удостоен званий «Почетный сотрудник органов наркококонтроля» и «Почетный динамовец». Является ветераном труда.