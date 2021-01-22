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Челябинцам напомнили об ответственности за участие в несогласованной акции за Навального

Челябинцам напомнили об ответственности за участие в несогласованной акции за Навального

Администрация Челябинска напоминает жителям города про ответственность за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которое может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей. Организаторы и вовсе могут сесть за решетку на пять лет.

Несогласованное проведение публичного мероприятия 23 января 2021 года в поддержку оппозиционера Навального, которое планируется в Челябинске, влечет нарушение требований федерального закона № 54-ФЗ, а также наказание для участников и организаторов несогласованной акции.

«Проведение несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность. Участие в несогласованном митинге может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей, а его организация — лишением свободы сроком до пяти лет», - сообщили в администрации Челябинска.

Напоминаем, что помимо прямых правовых, судимость имеет косвенные последствия при устройстве на работу в серьезную организацию, выезде за границу, а также при попытке организовать собственное дело. Кроме того, когда ребенок судимого входит во взрослую жизнь, судимость любого близкого родственника может иметь особую важность при устройстве на работу в государственные органы, серьезные компании со службой безопасности или переезде в другую страну.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на Ютуб-канале «Навальный Live» было опубликовано обращение оппозиционера, который после решения о своем аресте на 30 суток призвал сторонников выходить на улицы.

Сотрудники южноральской полиции готовы обеспечить общественный порядок и привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в уличной акции.