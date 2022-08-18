Челябинские эсеры выступили за поправки к закону о Почетном гражданине

Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - За Правду» поручило депутатам фракции «СР» в Челябинской гордуме инициировать внесение изменений в Решение гордумы от 02.09. 2010г. №16/7 «Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Челябинска».

Поправки, инициируемые эсерами, направлены на исключение возможности присвоения звания «Почетный гражданин города Челябинска» людям, имеющим или имевшим судимость, в том числе погашенную, и в отношении которых прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям.

Напомним, в 2018 году из критериев «Положения о Почетном гражданине Челябинска» убрали препятствующую награждению строчку о наличии погашенной судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Автор предложения тогда в пояснительной записке мотивировал изменения «сложившейся практикой рассмотрения вопросов». Но скорее всего, Положение меняли, чтобы иметь возможность награждать кандидатов, имевших судимость.

Кроме того, в региональном отделении партии уверены, что претендующий на это звание человек, помимо заслуг, должен обладать высокими морально-этическими качествами.

«Делая сегодня какие-то послабления, можем в дальнейшем получить более серьезные последствия, когда почетными гражданами будут становиться люди, имеющие не просто шлейф уголовных преследований, но и, более того, совершившие тяжкие преступления. Репутация почетного гражданина ни с морально-этической точки зрения, ни с точки зрения нарушения закона кандидатом не должна вызывать никаких сомнений ни у кого. Иначе сам институт награды полностью дискредитируется», – отметил секретарь бюро Совета реготделения партии СРЗП в Челябинской области, руководитель фракции «СР» и комитета по регламенту и этике в Законодательном Собрании области Василий Швецов.