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Челябинский депутат предложил свою кандидатуру на пост председателя постоянной комиссии гордумы

Депутат городской думы, председатель общества инвалидов Металлургического района Челябинска Владимир Корнев предложил свою кандидатуру на пост председателя постоянной думской комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству.

Соответствующее заявление депутат написал на имя председателя гордумы Челябинска Андрея Шмидта.

Кроме того, Владимир Корнев выдвинул свою кандидатуру и на пост заместителя председателя комиссии по социальной политики городской думы.

Агентству «Урал-пресс-информ» депутат сообщил, что предпочтительнее для него было бы возглавить комиссию по местному самоуправлению. Для него это более интересное направление.

«На посту председателя комиссии по МСУ хочу работать над улучшением качества жизни наших граждан. Обсуждал нормотворческие инициативы с председателем гордумы Москвы. Планирую брать на вооружение опыт столичных коллег и внедрять его в Челябинске. В этом году как депутат челябинской думы я выступил с инициативой о создании городской службы медиации. Эта служба в Челябинске уже создана. Организовал приезд в наш город куратора данного направления, который провел обучение на базе образовательного центра в «Парковом» около 400 сотрудников и директоров», - рассказал Владимир Корнев.

Напомним, вопрос об избрании персональных составов постоянных думских комиссий (необходимость пополнить составы возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Дмитрия Тарасова и Юлии Синицыной) обсуждался в думе Челябинска девятого февраля.

На должность заместителя председателя комиссии по социальной политике была предложена кандидатура Ларисы Демчук.

Также на заседании было решено, что избранная в думу Челябинска Тамара Телюлюева (из Совета депутатов Центрального района) войдет в основной состав комиссии по соцполитике и в дополнительный состав комиссии по местному самоуправлению, а Михаил Топоровский, делегированный из Совета депутатов Тракторозаводского района, - в основной состав комиссии по городскому хозяйству и градостроительству и в дополнительный состав комиссии по бюджету, экономике и межмуниципальному сотрудничеству.

Окончательно новый состав постоянных комиссий будет утвержден на заседании городской думы 16-го февраля 2021-го года.