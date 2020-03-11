Депутаты Заксобрания Челябинской области соберутся на внеплановое заседание

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области завтра, 11 марта, соберутся на внеплановое заседание.

Напомним, традиционно парламентарии Южного Урала собираются на заседание в каждый последний четверг месяца. В этот раз заседание назначено на второй четверг месяца.

«В четверг, 12 марта, состоится очередное, 55- е, заседание Законодательного собрания», - сообщили в пресс-службе. На последний четверг месяца, 26 марта, также намечено заседание регионального собрания.

В повестке завтрашнего заседания всего два вопроса. Депутаты обсудят изменения в Конституцию страны. «Процедура утверждения поправок требует их одобрения законодательными органами регионов», - уточнили в Заксобрании.

Напомним, согласно девятой главы Конституции РФ, поправки в главы 3-8 Основного закона страны вступают в силу после их одобрения не менее чем 2/3 региональных парламентов.

Сегодня, 11 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ. Поправки должны одобрить не менее 3/4 от общего числа членов Совета Федерации. В среду, 22 апреля 2020 года, который объявлен нерабочим днем, с 8 до 20 часов по местному времени будет проводиться общероссийское голосование по изменения в Конституцию. Поправки будут считаться принятыми, если за них проголосуют более половины избирателей, принявших участие в голосовании (при явке более 50%). Затем закон о поправке к Конституции направляется президенту РФ для подписания.

Кроме того, в повестке завтрашнего заседания Заксобрания Челябинской области вопрос о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Претендовать на почетное звание могут и города, в которых располагались в годы Великой Отечественной войны предприятия, получившие государственные награды, переходящие красные знамена Госкомитета обороны СССР, а также если работники таких предприятий были отмечены наградами за трудовые заслуги, имеющие документальное подтверждение фактов трудового героизма.

Напомним, в 2008 году южноуральские парламентарии выступили с инициативой присвоения почетного звания «Город трудовой славы» городам России, на территории которых труженики тыла в период Великой Отечественной войны проявили самоотверженность, стойкость, упорство в обеспечении фронта вооружением, боеприпасами, продовольствием, а также в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.

В декабре 2012 года депутаты Заксобрания Челябинской области подготовили обращение в Госдуму о присвоении Челябинску и Магнитогорску звания «Городов трудовой славы».

В 2015 году в честь 70-летия Великой Победы Челябинску и Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести и славы».