Депутаты ЗСО Челябинской области практически единодушно поддержали поправки к Конституции РФ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области практически единодушно подержали поправки к Конституции Российской Федерации, предложенные президентом.

Вопрос рассматривался сегодня, 12 марта, на внеплановом заседании регионального парламента, в котором принял участие губернатор Алексей Текслер.

В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ вошли четверо южноуральцев, в том числе спикер ЗСО региона Владимир Мякуш, депутат Госдумы, справедливоросс Валерий Гартунг, руководитель Всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин.

С докладом выступил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. Член фракции справедливороссов в Заксобрании региона Ольга Мухометьярова поинтересовалась, почему в окончательный вариант законопроекта не внесена поправка от депутатов Челябинской области и тут же добавила, что при рассмотрении вопроса на комитете ее заверили, что предложения депутатов будут учтены при принятии бюджета области на следующий год. «Надо наделять муниципалитеты не только полномочиями, но и финансами», - подчеркнула депутат.

Она также напомнила, что президента и губернатора выбирают избиратели и призвала их активнее пользоваться предоставленным им правом выбора.

Спикер Владимир Мякуш пояснил, что не все поправки могли войти в окончательный вариант законопроекта. «Нужно внести поправки еще в 88 законов федерального уровня. Работа будет продолжена», - пообещал Мякуш.

Коммунист Игорь Егоров поинтересовался, почему голосование проходит единым пакетом. По его мнению, нужно голосовать за каждую поправку отдельно, тогда будет понятно, какую люди поддерживают, а какую нет. «С политическими поправками наша фракция не согласна в корне», - заявил лидер фракции КПРФ в региональном парламенте.

Владимир Мякуш напомнил, что при рассмотрении в Госдуме поправок в Основной закон страны фракция КПР не голосовала «против», а всего лишь воздержалась.

Анатолий Брагин подчеркнул, что сегодня депутатам Законодательного собрания области предлагается голосовать за законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Все поправки были рассмотрены на заседаниях рабочей группы, профильных комитетах Госдумы и на парламентском заседании. Накануне, проект закона, был принят Государственной думой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.

Губернатор Алексей Текслер отметил: «Я, как глава региона и как гражданин, приветствую новые конституционные нормы». Глава региона призвал депутатов использовать весь имеющийся у них авторитет и достойно организовать в регионе голосование за поправки в Конституцию.

Подытожил обсуждение Владимир Мякуш: Я, как и многие жители Челябинской области, безоговорочно доверяю президенту. Горжусь, что у нас очень сильный президент, который ведет нас тем курсом, который поддерживает большинство россиян».

Спикер отметил, что в ходе его личных встреч с южноуральцами он много раз слышал слова поддержки действующему главе государства. По его мнению, это доверие выразилось и в поправке, предложенной первой женщиной-космонавтом, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой о президентских сроках (она дает право действующему президенту вновь избираться после изменения Конституции). «Сегодня свою жизнь граждане связывают с надеждой на то, что Путин продолжит руководить страной. Это мое мнение, но я уверен, что его поддерживают многие», - заявил Владимир Мякуш.

За предложенные поправки в Конституцию РФ проголосовало большинство депутатов. Были воздержавшиеся, но никто не проголосовал «против». «Сегодня исторический момент. Большинство депутатов Законодательного собрания Челябинской области поддержали курс и политику президента», - прокомментировал итоги голосования Владимир Мякуш.

В среду, 22 апреля 2020 года, который объявлен нерабочим днем, с 8 до 20 часов по местному времени будет проводиться общероссийское голосование по изменениям в Конституцию. Поправки будут считаться принятыми, если за них проголосуют более половины избирателей, принявших участие в голосовании (при явке более 50%). Закон вступит в силу сразу после подписания президентом России.