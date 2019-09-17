«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов в Думу Челябинска
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Единая Россия
Политика
Сегодня, 21:34

Сегодня, 17 сентября, в Челябинске прошел первый этап XXXIV конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». Партийцы подвели итоги выборов 2019 года и избрали кандидатов в Челябинскую городскую Думу нового созыва. В списке – 43 человека.

Важнейшим вопросом повестки первого этапа конференции стал вопрос о формировании Челябинской городской Думы. В результате процедуры тайного голосования практически единогласно было принято решение о выдвижении депутатами Челябинской городской Думы 43 кандидатов, сообщили в  пресс-службе регионального отделения партии.

Итак, кто прошел в гордуму:

Калининский район: Владимир Бодров, Александр Галкин, Денис Лапотышкин, Олег Маханьков, Евгений Свеженцев и Александр Спицын.

Курчатовский район: Эмиль Абубакиров, Александр Драганер, Иван Клушин, Илья Мительман, Сергей Селещук и Татьяна Чилимская.

Ленинский район: Иван Горнов, Михаил Гризодуб, Виталий Радионов, Олег Толмачев и Рафаил Шафигулин.

Металлургический район: Дмитрий Алехин, Алексей Баканов, Михаил Вербитский, Владимир Истомин, Александр Капитан и Антон Хромов.

Советский район: Максим Зайце в, Максим Калинин, Александр Назаров, Сергей Овчинников, Виталий Паутов и Виталий Рыльских.

Тракторозаводский район: Александр Беленков, Кирилл Ветхов, Евгений Комиссаров, Валерий Кременевский, Виген Мхитарян, Эльнара Габайдулина и Юлия Синицына.

Центральный район: Лариса Демчук, Олег Иванов, Галина Киреева, Кирилл Матвеев, Владислав Орлов, Дмитрий Тарасов и Андрей Шмидт.

На 20 сентября назначен II этап конференции. На нем состоится избрание кандидатуры на пост председателя Челябинской городской Думы. Напомним, Станислав Мошаров, руководивший Думой порядка десяти лет, сложил свои полномочия.

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