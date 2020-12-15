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Еще один депутат Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия

Еще один депутат Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва, сформированного лишь в сентябре 2020 года, принял решение о досрочном сложении полномочий.

Сегодня, 14 декабря, на четвертом заседании нынешнего созыва парламентарии рассмотрели соответствующее заявление коллеги Евгения Андреева.

По регламенту парламентарий не обязан объяснять, почему он принял такое решение. Евгений Андреев воспользовался своим правом и не стал вдаваться в подробности.

Депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия депутата ЗСО от единого избирательного округа Евгения Андреева с 15 декабря 2020 года (он избирался по единому списку «Единой России», Сатка).

Как уточнил спикер Владимир Мякуш, Евгению Андрееву предложено войти в состав Общественной палаты региона.

Освободившийся мандат будет передан кандидату-списочнику от единороссов, не сумевшему набрать необходимое количество голосов. По данным осведомленных источников, мандат будет передан руководителю регионального исполкома Единой России Денису Моисееву.

Напомним, ранее досрочно сложили полномочия избранные депутаты Олег Цепкин и Дмитрий Альтман.

Олег Цепкин был наделен полномочиями представителя в Совете Федерации РФ от ЗСО Челябинской области. Освободившийся мандат получил магнитогорец, представитель ММК Владимир Дремов.

Главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман принял решение сосредоточиться на основной деятельности (в связи со сложной эпидемиологической обстановкой). Его мандат был передан Олегу Герберу.