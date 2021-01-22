Генерал Ясинский: Мы не допустим, чтобы во время несогласованной акции за Навального пострадали южноуральцы

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Росгвардия Челябинской области обеспечит безопасность жителей и будет следить за соблюдением общественного порядка во время несогласованной массовой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного в столице РФ на 30 суток. Акция намечена на завтра, 23-е января.

Сегодня, 22-го января, в ГУ МВД по Челябинской области в связи с предстоящей акцией за Навального состоится заседание оперативного штаба.

«Главное – обеспечить безопасность горожан. Мы готовы к этому и будем стоять на охране общественного порядка. Наши бойцы обеспечат охрану. Закон един для всех. Незаконных действий мы не позволим никому допустить», - отметил начальник управления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», накануне акции за Навального челябинские силовики начинают трехдневные рейды. Впервые операция «Ночь» у них растянется на трое суток. Наряду с сотрудниками полиции в мероприятии задействованы их коллеги из управления Росгвардии и ГУФСИН по Челябинской области, федеральной службы судебных приставов, представители частных охранных организаций.

Напомним, завтра, 23-го января несогласованная массовая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Москве, планируется во многих городах России, включая Челябинск.

Челябинские власти в преддверии этого события напомнили горожанам о том, что участие в данном мероприятия может обернуться для них штрафом в размере до 50-ти тысяч рублей. Организаторы акции могут сесть за решетку на пять лет.