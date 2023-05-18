Губернатор Челябинской области отправил в отставку одного своего заместителя

Заместитель губернатора Челябинской области 50-летний Егор Ковальчук освобожден от замещаемой должности. Он проработал на посту замглавы региона почти четыре года. Егор Викторович возглавит администрацию Миасского городского округа.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатора Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ковальчука Егора Викторовича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 17 мая 2023 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ», - говорится в документе.

Егор Ковальчук переходит на работу в администрацию Миасского городского округа. Накануне, 17 мая, на внеочередной сессии Миасского Собрания депутатов он был избран главой города.

Напомним, у губернатора Алексея Текслера (назначен врио губернатора 19 марта 2019 года, избран главой региона восьмого сентября 2019 года) до настоящего момента было 12 заместителей. Из них два первых зама - Виктор Мамин (с апреля 2019 года) и Ирина Гехт (с 21 сентября 2019 года).

Посты вице-губернаторов занимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 года), Вадим Евдокимов (с июня 2010 года), Сергей Сушков (с ноября 2017 года), Станислав Мошаров (с октября 2019 года), Сергей Шаль (с января 2015 года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с декабря 2019 года и по июль 2022 года также возглавлял министерство имущества региона), Александр Козлов (с сентября 2021 года) и Алексей Фартыгин (с января 2022 года).

На общественных началах работает замом губернатора глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Ставка еще одного, 12-го вице-губернатора теперь вакантна. Пока не ясно, примут ли на эту должность нового сотрудника или ставку ликвидируют, а обязанности, которые выполнял Ковальчук (он координировал, в том числе, деятельность минпрома), перераспределят между оставшимися заместителями главы региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. Имеет три высших образования: по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция», «Водоснабжение и водоотведение».

Трудовую деятельность начал в 1995 году экономистом Южно-Уральского филиала Машбанка. С 1995 по 2005 годы работал в банковской сфере, пройдя путь от специалиста третьей категории до первого заместителя ЗАО КБ «Ураллига». В 2005 году перешел на муниципальную службу. С 2005 по 2010 годы – генеральный директор МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. С 2010 по 2012 годы – заместитель главы администрации города Челябинска по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель главы администрации города Челябинск по городскому хозяйству.

В 2012 году перешел на государственную службу. С 2012 по январь 2014 года – министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

С января по октябрь 2014 года – и.о. министра, министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

С 2015 по 2019 годы – директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До назначения на должность заместителя Губернатора Челябинской области работал исполняющим обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России.

В июне 2019 года был назначен на должность заместителя губернатора Челябинской области.

В мае 2023 года избран главой Миасского городского округа.