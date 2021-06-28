Котова поздравила Антипова с переизбранием на должность главы Курчатовского района

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила Сергея Антипова с его назначением на второй срок в должности главы Курчатовского района. В ближайшее время она ждет его на личную встречу для обсуждения планов дальнейшей работы.

Об этом глава города Наталья Котова сказала сегодня, 28 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Сергей Антипов, я вас поздравляю. Для вас это будет уже второй срок на посту главы. Ответственность большая. Критические замечания к вашей работе есть, вы их все знаете. Нужно работать на благо жителей. В ближайшее время нам с вами нужно встретиться и обсудить планы», - сказала Наталья Котова.

«Спасибо огромное. Да, действительно, планов на будущее очень много», - ответил руководителю города Сергей Антипов.

Напомним, 23 июня совет депутатов Курчатовского района проголосовал за кандидатуру на пост главы. Единогласным решением на эту должность был переизбран Сергей Антипов.