Куда плывёт «кораблик» Института философии РАН?

Последние события в Институте Философии РАН заставили встревоженную общественность задуматься о том, до каких пор этот государственный академический вуз будет вредить своей Родине, обслуживая западные спецслужбы?

К сожалению, в наши дни возможно всё. В сегодняшних реалиях, когда мы все неизбежно становимся частью фронта за само существование России и русских, каждое высказывание, каждое действие обретает особый смысл. И когда руководство из Института философии Российской академии наук ведёт откровенно антигосударственную политическую деятельность, народному возмущению и негодованию нет предела.

Вместо того, чтобы в трудные времена сплотиться и ковать суверенную идеологию в интересах страны, уважаемые люди, ученые-философы с подачи академических кругов Запада берут на вооружение и продвигают идеологию, предназначенную для сноса несущих конструкций здания российской государственности и самой тысячелетней цивилизации нашей страны.

Так называемые «философы», активно поддерживаемые иностранными агентами, как «грибы после дождя» пооткрывали различные НКО, получили соответствующие гранты и вместо серьёзных научных работ, пропагандируют идеи ЛГБТ-культуры, феминизма, чайлдфри и квир-направлений, пестуя различного рода фриков и «акционистов».

Откуда берётся эта нечисть? С кого спросить, к примеру, за потраченные Институтом философии РАН почти три миллиона рублей на исследование проблем зла, ада и австрийской философии 19-20 веков? И всё это в рамках закона, в рамках выделенного учёным мужам гранта.

Ещё момент. В июне 2023 года заработал интернет-сайт Независимого института философии. Беглого взгляда на него достаточно, чтобы понять, что от науки тут нет ничего. Деятельность НИФ целиком и полностью сводится к дискредитации России. На сайте данной организации говорится, что её целями являются объединение «философов, покинувших родину в ответ на военную агрессию России против Украины», и «сотрудничество с коллегами из России», которые «разделяют наши ценности свободы, выступают против вторжения России в Украину», но «ушли во внутреннюю эмиграцию».

Организатором и президентом НИФ является член-корреспондент Российской академии наук, в недавнем прошлом первый заместитель директора Института философии РАН Юлия Синеокая. Это та самая дама, которая свободно жила и работала в России, получая от государства финансирование на свою деятельность. Она стажировалась в Великобритании и на протяжении всей карьеры контактировала с британскими структурами. Теперь понятно, что вся её деятельность, по сути, заключалась в диверсии не только против отечественной науки, но и против всего общества в целом. И одной из задач, поставленных перед ней и её сотоварищами западными кураторами после начала СВО, была вербовка российских учёных. В условиях не только идеологического, но и военного противостояния с Западом нетрудно догадаться, чем могла грозить стране «утечка мозгов».

Сама Синеокая сбежала из России уже в феврале 2022-го и в течение года после этого сохраняла в ИФ РАН должности заместителя директора и руководителя сектора. Она продолжает оставаться членом Учёного совета Института, является заместителем председателя диссертационного совета и главным редактором институтского журнала.

Ещё один персонаж - небезызвестный ведущий сотрудник ИФ РАН Рубен Апресян* (в декабре 2022 года внесён Минюстом в реестр иностранных агентов). Его называют «мозгом» откровенно антирусской деятельности. Он самый настоящий русофоб и диверсант, действовавший по западным методичкам и получающий финансовую поддержку от западных спецслужб через различные фонды.

В январе 2023 года он вместе с музыкантом Андреем Макаревичем* зарегистрировал совместную компанию ООО «Философия ненасилия». Как видим, граждане иноагенты времени даром не теряют!

Всё это зашло уже достаточно далеко. Пора бы давно разворошить «осиное гнездо» философов -вредителей, продолжающих получать бюджетное финансирование, переформатировать и направить в правильное русло. России, безусловно нужна философия, которая должна отвечать национальным интересам, а не концепциям западных «прогрессоров».

На фоне происходящего бардака хотелось бы спросить, сколько будет продолжаться бездействие компетентных органов в отношении неприкрытого деструктива «Синеоких» и «Апресянов», продолжающих получать бюджетное финансирование и административную поддержку в нашей стране?!

Сегодня у руля ИФ РАН находятся люди, совершенно не соответствующие историческому вызову: наша страна сейчас проживает ключевой, переломный момент. Поэтому нужен совершенно другой Институт философии – именно русской философии.

Семена, аккуратно посеянные западными кураторами в научных институтах, вузах, редакциях журналов, экспертных советах и научных фондах продолжают исправно приносить ядовитые плоды. Не стоит забывать, что ими питается и научная молодёжь в глубинке, для которой тот же ИФ РАН – важный авторитет.

Об этом стоит хорошенько подумать государственным кураторам Института философии. Не пора ли поменять курс этого небольшого, но важного «кораблика» в русском море?

* Признаны Минюстом России иностранными агентами.