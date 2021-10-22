22.10.2021
Гехт: Ситуация с обеспечение кислородом ковидных баз Челябинской области сложная, но контролируемая
22.10.2021
Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города
22.10.2021
ВТБ застрахует банковские счета абонентов ВТБ Мобайл от мошенников
22.10.2021
В Челябинске школьник выпал из окна, играя в снежки
22.10.2021
ММК возглавил список лучших объектов для промышленного туризма
22.10.2021
В Челябинске автоледи на летней резине спровоцировала массовую аварию
Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города
22.10.2021
Прокуратура заставила администрацию Миасса отремонтировать памятник на братской могиле
20.10.2021
Депутаты миасского Собрания считают необходимым создание муниципальной управляющей компании
20.10.2021
АЗ «УРАЛ» с группой компаний подписали взаимовыгодные соглашения в рамках Форума
14.10.2021
Автозавод «УРАЛ» принял участие в работе Петербургского газового форума
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021