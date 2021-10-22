Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города

В течение месяца Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) повторно обсудит вопрос о финансировании наказов избирателей.

Поводом вернуться к теме стал поступивший в представительный орган протест прокурора на сентябрьское решение депутатов. Им установлено, что со следующего года депутаты смогут направлять на выполнение неотложных работ в своих округах по полтора миллиона рублей. Ранее на благоустройство и поддержку социальных учреждений выделялось по миллиону. Растущая дороговизна стала сказываться на объемах и качестве исполнения наказов, после чего депутаты пересмотрели сумму, которая не менялась последние пять лет.

Индексация вызвала возражения администрации Миасса, которая предпочла не искать компромисс с Собранием, а обратиться в прокуратуру. Теперь депутатам предстоит дать ответ надзорному органу – или убедить его в том, что принятое решение не приведет к увеличению расходной части бюджета, или согласиться с администрацией. Вопрос будет включен в повестку ближайших заседаний депутатских комиссий.