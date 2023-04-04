Новое назначение в правительстве Челябинской области

Начальником управления по внутренней политики правительства Челябинской области утвержден Евгений Горяев, который более года исполнял обязанности руководителя ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Горяева Евгения Алексеевича начальником управления по внутренней политики правительства Челябинской области», - говорится в документе.

При этом признано утратившим силу постановление о возложении на Горяева исполнение обязанностей руководителя ведомства.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – 31 марта 2023 года.

Напомним, исполнение обязанностей начальника Управления по внутренней политике правительства области было возложено на Евгения Горяева в декабре 2021 года. Он совмещал руководство со своими основными должностными обязанностями – замначальника Управления. До него ведомство возглавлял Виталий Шиков, который девятого декабря 2021 года был отправлен в отставку. Он перешел на работу в Челябинскую областную избирательную комиссию состава 2021-2026 годов.