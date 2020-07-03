Новое назначение в структуре правительства Челябинской области

Первым заместителем министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области назначена Светлана Панкратова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на сайте областного правительства.

Панкратова назначена заместителем министра - начальником управления планирования, правового обеспечения и финансов. Для нее на этом посту установлен испытательный срок продолжительностью один месяц.

Ранее Светлана Панкратова занимала должность начальника отдела бухгалтерского учета и финансового анализа в МИТСиЦР области.

Напомним, в апреле 2020 года министерство возглавил 47-летний Игорь Фетисов.

В мае 2020 году губернатор Алексей Текслер изменил название министерства, откорректировал его структуру и штатную численность, расширил полномочия. На прошлой неделе первым заместителем министра назначен Василий Кокорюкин. У министра есть еще один зам – Екатерина Давыдова (занимает должность с 19 июня 2020 года).

Справка

Панкратова Светлана Александровна родилась в Челябинске. В 1995 году окончила ЮУрГУ по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», - в 2000 году - академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 200 году в «Южно-Уральский научный центр Российской академии медицинских наук», где работала сначала экономистом, потом главным бухгалтером.

С 2001 по 2006 годы трудилась в Контрольно-счетной палате Челябинской области инспектором-ревизором, с 2006 по 2010 годы – главным бухгалтером в Челябинском областном фонде имущества».

В декабре 2010 года пришла на работу в министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области на должность начальника отдела – главного бухгалтера, проработав на этом посту вплоть до настоящего времени.