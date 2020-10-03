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Олег Цепкин вновь рекомендован на пост сенатора от Законодательного собрания Челябинской области

Политика
Сегодня, 00:29
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Автор: 
Любовь Юрина

Партия «Единая Россия» предложит кандидатуру вновь избранного депутата Олега Цепкина на пост сенатора от Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва.

Сегодня, второго октября, депутатское объединение партии «Единая Россия» Законодательного собрания рекомендовало наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от регионального парламента Олега Владимировича Цепкина.

На первом заседании Законодательного собрания, которое намечено на восьмое октября, кандидатура Олега Цепкина будет предложена депутатам для делегирования в Совет Федерации ФС РФ от регионального парламента.

Справка.

Олег Цепкин родился 15 сентября 1965 года в городе Руза Московской области, в семье кадрового офицера. В 1971 году переехал в Магнитогорск. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, академию народного хозяйства при правительстве РФ и филиал Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге.

Трудовую деятельность начал на ММК мастером по ремонту оборудования производства товаров народного потребления. Руководил отделом анализа деятельности дочерних акционерных обществ ММК, возглавлял управление координации деятельности дочерних акционерных обществ и учреждений, контрольно-ревизионное управление, управление внутреннего аудита и контроля ММК. С 2011 года по 2013 годы - директор по безопасности ОАО «ММК», в 2014 году - заместитель директора по ресурсам ООО «Объединенная сервисная компания». С 2014 по 2015 годы работал директором по финансам и экономике угледобывающей компании «Белон» в Кемеровской области, заместителем директора по ресурсам ООО «Объединенная сервисная компания». В 2015 году назначен советником генерального директора ЗАО «Группы «Магнезит». В сентябре 2015 года избран депутатом Законодательного собрания области шестого созыва, 24 сентября члена Совета Федерации Федерального собрания Российской федерации от регионального парламента.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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