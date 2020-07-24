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Олег Дубровин избран заместителем председателя комиссии по экологии ОПРФ

Политика
Сегодня, 16:00
Автор: 
Евгения Александрова

Известный южноуральский общественник и правозащитник Олег Дубровин сегодня, 24-го июля, избран заместителем председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации.

Об этом он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

"Сегодня прошло первое заседание комиссии по экологии Общественной палаты России. Обсуждали приоритетные направления деятельности на 2020 год, к которым, безусловно, относятся качество воздуха, качество воды и проблемы обмеления водоемов, состояние лесов, ООПТ и зелёных насаждений, проблемы накопленного ущерба,  новые технологии и экологическое воспитание, зоозащита и многое другое", - отметил Олег Дубровин.

Он рассказал, что на заседании комиссии было принято решение о проведении общественной экспертизы законопроектов "Об особо охраняемых природных территориях", "Экологической экспертизе", "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

По предложению председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Елены Шаройкиной и члена Общественной палаты России Валерия Яхонтова Олег Дубровин был избран заместителем председателя комиссии.

"Для меня большая честь - стать заместителем председателя комиссии по экологии и работать в одной команде с такими замечательными коллегами и под руководством Елены Шаройкиной. Сегодня мы наметили планы на будущее - нам предстоит не простая, но очень интересная работа. Благодарю коллег за доверие!" - поделился Олег Дубровин с агентством "Урал-пресс-информ" своими эмоциями после назначения.

Напомним, в состав комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, являясь на тот момент членом ОПРФ, вошел в первой декаде июля этого года.

Тогда он написал на своей странице в ВКонтакте, что такое решение принял, потому что считает проблемы экологии в родной Челябинской области одними из самых наболевших и подлежащих обсуждению, в том числе на федеральном уровне.

С сентября 2016-го по март 2020-го года Олег Дубровин возглавлял Общественную палату Челябинской области. С 2015-го по 2016-й год являлся заместителем председателя ОП региона. В состав ОПЧО он вошел в 2011-м году.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Олег Дубровин
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