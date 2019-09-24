Не для всех

Первые публичные слушания по объединению Коркино, Розы и Первомайского назначены на утро
Политика
Сегодня, 14:54
Автор: 
Любовь Юрина

В среду, 25 сентября, в Коркинском муниципальном районе (Челябинская область) состоятся первые публичные слушания по вопросу объединения трех муниципалитетов – Коркино, Роза и Первомайский.

Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Коркинского муниципального района «О выражении согласия на объединение городских поселений, входящих в состав Коркинского муниципального района Челябинской области» пройдут в здании дворца культуры «Горняк».

Начало слушаний - 10 часов. Как считает один из жителей города, такое время проведения слушаний выбрано не случайно. В утренние часы большинство жителей трудоспособного возраста будут находиться на своих рабочих местах и не смогут высказать свое мнение по вопросу объединения и задать волнующие их вопросы. Зато большой зал дворца, который вмещает 300 человек, можно заполнить «нужными» людьми, которые проголосуют так, как нужно районной власти. По данным нашего источника, уже даже заводятся списки участников, в которые смогут попасть далеко не все.

И еще один нюанс – нигде и никого не предупреждают, что на слушания необходимо захватить с собой паспорт. Иначе не пустят. Вот еще один шанс отсеять неугодных.

Принятое завтра на публичных слушаниях решение будет направлено в районное собрание депутатов для утверждения. Соответствующие шаги должны будут предпринять и все три Совета городских поселений.

Для объединения необходимо получить согласие двух из трех городских поселений. Затем решение направляется в правительство и Законодательное собрание Челябинской области, которые на своем уровне должны будут согласовать этот вопрос.

Напомним, возможность создания первого в Челябинской области муниципального округа – Коркинского – анонсировал глава региона Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Коркинский район 8 августа. Через неделю, 15 августа, на Собрании депутатов района предложение по объединению было поддержано и назначена дата публичных слушаний. Собрание депутатов Коркинского городского поселения также единогласно и без всяких вопросов поддержало районных коллег. Публичные слушания в городе Коркино намечены на 27 сентября.

Депутаты Розинского городского поселения не захотели торопиться и попытались разобраться во всем досконально. Но им этого не дали. Стало оказываться давление на парламентариев-бюджетников. В итоге инициатива была поддержана и назначены публичные слушания на 2 октября.

Депутаты Первомайского городского поселения пока не приняли никакого решения. Они предложили создать рабочую группу и направили в район и Заксобрание региона перечень вопросов, ответы на которые они хотят получить прежде, чем сформировать свое мнение по этому вопросу. Но, если коркинцы и розинцы примут решение об объединение, то точка зрения первомайцев на этот вопрос уже никого не будет интересовать. Процесс будет запущен.

Автор: 
Любовь Юрина
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