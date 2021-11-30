Принято решение, кто займет вакантные посты вице-спикеров ЗСО Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев назвал кандидатуры на вакантные посты своих заместителей и определил направления, которые они будут курировать.

Соответствующие решения спикер озвучил на рабочем совещании с замами и председателями комитетов регионального парламента.

Павел Киселев рекомендован на пост заместителя председателя Законодательного Собрания на постоянной основе, он будет курировать комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, а также аграрный комитет.

Пост зама главы регионального парламента предложен и Павлу Шиляеву. Он будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Еще один вакантный пост вице-спикера займет Олег Гербер, он также продолжит возглавлять комитет по информационной политике.

Вице-спикер Вадим Ромасенко будет курировать работу комитета по экономической политике и предпринимательству.

Вице-спикеру Юрию Карликанову предложено курировать работу комитета по строительной политике и ЖКХ.

Алексей Денисенко возглавит комитет по строительной политике и ЖКХ.

Кроме того, посты заместителей руководителя фракции «Единая Россия» предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу. Фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании возглавляет Александр Лазарев.

Напомним, в сентябре 202о года после избрания нового состава ЗСО посты вице-спикеров заняли Юрий Карликанов (избирался депутатом в четырех созывах, в шестом был первым вице-спикером), Константин Струков (работал в пяти созывах регионального парламента), Олег Голиков (был депутатом в пяти созывах, в шестом – вице-спикер), Анатолий Еремин (был депутатом в шестом созыве), Владимир Павлов и Вадим Ромасенко. Александр Лазарев был избран первым заместителем председателя Заксобрания. На постоянной основе работали только Лазарев и Голиков, остальные совмещали свою основную деятельность с депутатской.

Голиков был избран депутатов Госдумы в сентябряе 2021 года и отказался от мандата ЗСО, Лазарев был избран председателем Заксобрания области. Пост первого вице-спикера пока вакантный.

Напомним, изначально Юрий Карликанов отвечал за деятельность двух комитетов – комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по Регламенту и депутатской этике. Владимир Павлов также контролировал деятельность двух комитетов – комитета по экономической политике и предпринимательству и комитета по аграрной политике.

И Анатолий Еремин был ответственным за работу двух комитетов – комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике, культуре и спорту.

Константин Струков курировал вопросы экологии и природопользования, Олег Голиков - вопросы строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства, Вадим Ромасенко - вопросы промышленной политики, энергетики, транспорта и тарифного регулирования.