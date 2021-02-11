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В прокуратуре Челябинской области нашли замену Лопину

Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев. Прежний руководитель надзорного ведомства Виталий Лопин ушел на пенсию.

О том, что прокуратуру Челябинской области сейчас возглавляет Павел Вепрев (ранее он был заместителем прокурора региона) агентству «Урал-пресс-информ» сообщил источник в надзорном ведомстве.

Павел Вепрев родился в 1981 году в городе Завитинск Амурской области. С 2002 по 2003 годы работал помощником прокурора Завитинского района Амурской области., затем следователем прокуратуры.

В 2005 году Вепрев был назначен на должность прокурора Константиновского района Амурской области, а еще через четыре года он стал прокурором ЗАТО Углегорск Амурской области

С 2012 года по 2019-ый был прокурором космодрома «Восточный» Амурской области. В 2019 году Вепрев назначен заместителем прокурора Челябинской области.

Сейчас Вепрев занимает должность исполняющего обязанности прокурора Челябинской области. На этом месте он сменил Виталия Лопина, который ушел на пенсию.