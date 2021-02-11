В прокуратуре Челябинской области нашли замену Лопину

Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев. Прежний руководитель надзорного ведомства Виталий Лопин ушел на пенсию.
О том, что прокуратуру Челябинской области сейчас возглавляет Павел Вепрев (ранее он был заместителем прокурора региона) агентству «Урал-пресс-информ» сообщил источник в надзорном ведомстве.
Павел Вепрев родился в 1981 году в городе Завитинск Амурской области. С 2002 по 2003 годы работал помощником прокурора Завитинского района Амурской области., затем следователем прокуратуры.
В 2005 году Вепрев был назначен на должность прокурора Константиновского района Амурской области, а еще через четыре года он стал прокурором ЗАТО Углегорск Амурской области
С 2012 года по 2019-ый был прокурором космодрома «Восточный» Амурской области. В 2019 году Вепрев назначен заместителем прокурора Челябинской области.
Сейчас Вепрев занимает должность исполняющего обязанности прокурора Челябинской области. На этом месте он сменил Виталия Лопина, который ушел на пенсию.