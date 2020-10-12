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Публичные слушания на тему изменений в устав Челябинска могут «перевести» в онлайн-режим

Политика
Сегодня, 12:41
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Публичные слушания на тему внесения изменений в устав Челябинска могут быть «переведены» в онлайн-режим. Об этом сегодня, 12-го октября, сообщил заместитель председателя челябинской городской думы Дмитрий Тарасов.

«Публичные слушания по уставу запланированы на 22-е октября в кинотеатре имени Пушкина. Будем смотреть по ситуации. Если она позволит, проведем мероприятие очно. Если нет – сейчас прорабатываются изменения в проект решения по проведению слушаний в онлайн-режиме», - сообщил на аппаратном совещании в мэрии Челябинска в понедельник, 12-го октября, Дмитрий Тарасов.

Он попросил глав районных администраций южноуральской столицы подключиться к совместной с депутатами работе по организации проведения публичных слушаний.

Новость о том, что слушания могут пройти в онлайн-режиме, может вызвать недовольство у ряда челябинцев с активной жизненной позицией, считающих, что эффективно решать вопросы, связанные с будущим муниципалитета, можно только «в реале». Увы, но ситуация с коронавирусом в Челябинске оставляет желать лучшего – большие скопления людей в одном месте сегодня крайне нежелательны.

 

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