Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова направила запрос Генеральному прокуратуру России Игорю Краснову с просьбой провести прокурорскую проверку по решениям ряда региональных властей и работодателей об отстранении сотрудников бюджетных учреждений от работы за отказ от вакцинации.

За прошедший месяц я получила сотни писем и сообщений со всей страны. Люди жалуются, что были отстранены и до сих пор не могут вернуться к работе. Многие из них не могут выполнить своих обязательств по кредитам и лишены средств к существованию», - написала Маргарита Павлова на своей странице в соцсетях.

По мнению сенатора, работодатели и чиновники нарушили права и свободы граждан России. «У каждого человека есть законное право на отказ от медицинского вмешательства, которым является, в том числе, и вакцинация от коронавируса», - считает Павлова.

Сенатор просит проверить существующую практику применения мер прокурорского реагирования по фактам массовых отстранений граждан от работы в регионах Российской Федерации в 2020-2022 годах.

Маргариту Павлову также интересует, давали ли надзорные органы оценку постановлениям Главных санитарных врачей об обязательной вакцинации, рассматривали ли региональные прокуратуры жалобы граждан по фактам принуждения к вакцинации и отстранения от работы.

Напомним, в Челябинской области постановлением Главного санитарного врача Анатолия Семенова с 11 октября 2021 года была введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников, с первого декабря 2021 года - для студентов и лиц старше 60 лет.

Некоторые сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области вынуждены были уволиться по собственному желанию, чтобы не прививаться. Часть работников, которые без уважительной причины отказались вакцинироваться против COVID-19, были отстранены от работы без сохранения зарплаты (на некоторое время).

Шестого июня 2022 года Семенов подписал постановление об отмене обязательной вакцинации.