08.06.2022
В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
08.06.2022
«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
08.06.2022
Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций
Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации
07.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
05.06.2022
За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев
04.06.2022
За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022