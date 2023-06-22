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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Копейский городской суд (Челябинская область) досрочно прекратил полномочия пяти членов городског
22.06.2023

Суд Копейска досрочно лишил полномочий пять депутатов городского Собрания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.06.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.06.2023

Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с детской площадкой в Арт-сквере
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22.06.2023

Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
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22.06.2023

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Фото: Страница Сергея Миронова в ВКонтакте

Сергей Миронов отправил Обращение в посольства стран Запада

Лидер справедливороссов решил напомнить Европе, кому она обязана своим спасением

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил в посольства США, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Румынии Обращение своей партии. Обращаясь к народам и руководству стран, испытавшим ужасы фашистского режима, лидер справедливороссов сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, пытается предостеречь их от последствий, которые принесет народам Третья мировая война.

Сергей Миронов напоминает, что жертвами Второй мировой войны стали 71 170 000 граждан разных стран. Всего в ней участвовало 62 из 74 существовавших на тот момент независимых государств. Дания и Норвегия, Голландия и Франция, Бельгия и Люксембург, Балканские страны и Африка, Польша и часть территории России – все были пройдены и захвачены быстрыми, мощными, точно направленными ударами фашистской Германии.

«Союз Советских Социалистических Республик, исторической преемницей которого является Российская Федерация, 22 июня 1941 года начал освободительную Великую Отечественную войну и бился за каждый метр родной земли. Мы закончили Великую Отечественную войну полным разгромом противника – безоговорочной капитуляцией Вооружённых сил Германии. Вторая мировая война для нашей страны началась в Европе, но завершилась освобождением Дальнего Востока, Северного Китая и Кореи в сентябре 1945 года», – говорится в Обращении.

Потери той войны невосполнимы. За период всей Второй мировой войны погибли около 26,6 миллиона советских граждан. Это почти 40% населения современной Великобритании, Франции, больше 30% населения Германии, почти всё население штатов Вашингтон и Нью-Йорк Америки, приводит данные Сергей Миронов.

«Освобождая Польшу от немецко-фашистских захватчиков, погибли 600 212 советских солдат и офицеров. Это почти все население современного Вроцлава. За освобождение Румынии погибли 286 000 советских солдат и офицеров. Это почти все население современного Констанца. Это невосполнимые потери», – подчеркнул парламентарий.

Сегодня в странах Европы сносят памятники советскому солдату – воину-освободителю, который ценой собственной жизни сохранил не только жизнь мирного населения городов Европы, но и европейскую архитектуру, ее культурное наследие. Сохранил не для себя – для Европы и всего мира, отметил лидер СРЗП.

«После Второй мировой войны на многие десятилетия был установлен мир, который дал возможность Европе преуспеть в национальном строительстве, в экономике и в социальном развитии. К сожалению, сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. Вторая мировая война планировалась и готовилась в течение большого периода времени с большим мастерством и вероломством. Так сегодня готовится Третья мировая война», – заявил Сергей Миронов.

В Обращении также говорится о том, что на освобожденных в ходе СВО России территориях Украины обнаружены свидетельства преступлений против человечества: сожжение заживо протестующих мирных граждан в Одессе, постоянные уничтожающие бомбардировки жилых кварталов, больниц, школ и детских садов, убийства детей, пытки, истязания и убийства военнопленных, женщин и стариков. При содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.

«Партия «Справедливая Россия – За правду» с 2014 года фиксировала преступления против русского народа в Донбассе, в 2015 году издала брошюру-доклад «Украина. Пытки и преступления против человечности». Сегодня молодежное отделение партии провело пикетирование посольств западных стран.

Сергей Миронов
Вторая мировая война
Европа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В сентябре пройдут местные выборы в пяти муниципалитетах Челябинской области

20.06.2023 11:33

Челябинские спасатели пришли на помощь попавшим в беду воронам

20.06.2023 11:23

Челябинск вспомнит народного губернатора Петра Сумина

20.06.2023 11:00

Суд смягчил приговор экс-депутату Заксобрания Челябинской области

20.06.2023 10:56

Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику

20.06.2023 10:23

Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге

20.06.2023 10:16

В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям

20.06.2023 10:08

Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России

20.06.2023 09:42

Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений

19.06.2023 19:23

Во вторник в Челябинской области пройдут дожди, в горах ночью – с мокрым снегом

19.06.2023 19:05

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

19.06.2023 18:35

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

19.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)

19.06.2023 18:16

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины

19.06.2023 18:02

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

19.06.2023 17:56

В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат

19.06.2023 17:12

Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»

19.06.2023 16:57

В Миассе на ходу загорелся троллейбус

19.06.2023 16:46

В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения

19.06.2023 16:32

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко

19.06.2023 16:06

В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар

19.06.2023 15:58

В основание нового монастырского храма в Челябинске положен камешек от Гроба Господня