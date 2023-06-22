Сергей Миронов отправил Обращение в посольства стран Запада

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил в посольства США, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Румынии Обращение своей партии. Обращаясь к народам и руководству стран, испытавшим ужасы фашистского режима, лидер справедливороссов сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, пытается предостеречь их от последствий, которые принесет народам Третья мировая война.

Сергей Миронов напоминает, что жертвами Второй мировой войны стали 71 170 000 граждан разных стран. Всего в ней участвовало 62 из 74 существовавших на тот момент независимых государств. Дания и Норвегия, Голландия и Франция, Бельгия и Люксембург, Балканские страны и Африка, Польша и часть территории России – все были пройдены и захвачены быстрыми, мощными, точно направленными ударами фашистской Германии.

«Союз Советских Социалистических Республик, исторической преемницей которого является Российская Федерация, 22 июня 1941 года начал освободительную Великую Отечественную войну и бился за каждый метр родной земли. Мы закончили Великую Отечественную войну полным разгромом противника – безоговорочной капитуляцией Вооружённых сил Германии. Вторая мировая война для нашей страны началась в Европе, но завершилась освобождением Дальнего Востока, Северного Китая и Кореи в сентябре 1945 года», – говорится в Обращении.

Потери той войны невосполнимы. За период всей Второй мировой войны погибли около 26,6 миллиона советских граждан. Это почти 40% населения современной Великобритании, Франции, больше 30% населения Германии, почти всё население штатов Вашингтон и Нью-Йорк Америки, приводит данные Сергей Миронов.

«Освобождая Польшу от немецко-фашистских захватчиков, погибли 600 212 советских солдат и офицеров. Это почти все население современного Вроцлава. За освобождение Румынии погибли 286 000 советских солдат и офицеров. Это почти все население современного Констанца. Это невосполнимые потери», – подчеркнул парламентарий.

Сегодня в странах Европы сносят памятники советскому солдату – воину-освободителю, который ценой собственной жизни сохранил не только жизнь мирного населения городов Европы, но и европейскую архитектуру, ее культурное наследие. Сохранил не для себя – для Европы и всего мира, отметил лидер СРЗП.

«После Второй мировой войны на многие десятилетия был установлен мир, который дал возможность Европе преуспеть в национальном строительстве, в экономике и в социальном развитии. К сожалению, сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию. Вторая мировая война планировалась и готовилась в течение большого периода времени с большим мастерством и вероломством. Так сегодня готовится Третья мировая война», – заявил Сергей Миронов.

В Обращении также говорится о том, что на освобожденных в ходе СВО России территориях Украины обнаружены свидетельства преступлений против человечества: сожжение заживо протестующих мирных граждан в Одессе, постоянные уничтожающие бомбардировки жилых кварталов, больниц, школ и детских садов, убийства детей, пытки, истязания и убийства военнопленных, женщин и стариков. При содействии киевского режима США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины.

«Партия «Справедливая Россия – За правду» с 2014 года фиксировала преступления против русского народа в Донбассе, в 2015 году издала брошюру-доклад «Украина. Пытки и преступления против человечности». Сегодня молодежное отделение партии провело пикетирование посольств западных стран.