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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.05.2022

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.05.2022

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31.05.2022

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31.05.2022

Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России
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Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
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31.05.2022 13:18

Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

Челябинская область поможет наладить мирную в жизнь в ставшей независимой Донецкой народной Республике (ДНР).

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с отчетом правительства за 2021 год. Глава региона отметил, что нынешнее Послание особенное, как и особый, исторический характер текущего момента для нашей страны.

«Прямо сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины.

Россия дала упреждающий отпор, но не мы были инициатором этого конфликта. Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, говорила о необходимости учета интересов России, особенно вблизи наших границ. При этом многократно предлагала найти разумные компромиссные решения, заключить соглашения о соответствующих гарантиях, но нас не захотели слышать, наплевали на жизненные интересы нашей страны», - отметил Алексей Текслер.

Планомерно у российских границ создавалась абсолютно неприемлемая угроза, включая угрозу получение Киевом ядерного оружия. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами становится неизбежным.

«Сегодня необходимо сплотиться вокруг нашего Президента, обеспечить выполнение всех поставленных им в рамках спецоперации задач и как можно скорее наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе. Наш регион не останется в стороне от выполнения этой почетной миссии», - заверил Алексей Текслер.

Глава региона особо подчеркнул, что на сегодня становится ключевой роль Челябинской области, с учетом места в оборонно-промышленном комплексе страны.

Губернатор заявил также о важности поддержки военных РФ. «Сегодня социальная защита их и их семей – одна из важнейших задач государства», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, представители Челябинской области (в составе делегации шесть человек) с начала мая находятся на территории закрепленных за нашим регионом городах Донецкой Народной Республики. Трое работают в Волновахе, трое - в Ясиноватой. Представители региона занимаются на Донбассе обследованием зданий, оценивают степень их разрушений, смотрят, на какой стадии находится оформление документов по разминированию и актов обследования МЧС (это дефектные ведомости зданий), считают процент оставшегося остекления, а также производят визуальный осмотр зданий.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Челябинск
ЗСО
ДНР
ЛНР
Донбасс
Красная Армия
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28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан