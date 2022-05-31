Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

Челябинская область поможет наладить мирную в жизнь в ставшей независимой Донецкой народной Республике (ДНР).

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, выступая с отчетом правительства за 2021 год. Глава региона отметил, что нынешнее Послание особенное, как и особый, исторический характер текущего момента для нашей страны.

«Прямо сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины.

Россия дала упреждающий отпор, но не мы были инициатором этого конфликта. Наша страна всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, говорила о необходимости учета интересов России, особенно вблизи наших границ. При этом многократно предлагала найти разумные компромиссные решения, заключить соглашения о соответствующих гарантиях, но нас не захотели слышать, наплевали на жизненные интересы нашей страны», - отметил Алексей Текслер.

Планомерно у российских границ создавалась абсолютно неприемлемая угроза, включая угрозу получение Киевом ядерного оружия. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами становится неизбежным.

«Сегодня необходимо сплотиться вокруг нашего Президента, обеспечить выполнение всех поставленных им в рамках спецоперации задач и как можно скорее наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе. Наш регион не останется в стороне от выполнения этой почетной миссии», - заверил Алексей Текслер.

Глава региона особо подчеркнул, что на сегодня становится ключевой роль Челябинской области, с учетом места в оборонно-промышленном комплексе страны.

Губернатор заявил также о важности поддержки военных РФ. «Сегодня социальная защита их и их семей – одна из важнейших задач государства», - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, представители Челябинской области (в составе делегации шесть человек) с начала мая находятся на территории закрепленных за нашим регионом городах Донецкой Народной Республики. Трое работают в Волновахе, трое - в Ясиноватой. Представители региона занимаются на Донбассе обследованием зданий, оценивают степень их разрушений, смотрят, на какой стадии находится оформление документов по разминированию и актов обследования МЧС (это дефектные ведомости зданий), считают процент оставшегося остекления, а также производят визуальный осмотр зданий.