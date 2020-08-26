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В Челябинске завтра изберут глав трех районов. У Ереклинцева конкурентов больше, чем у Колесника и Орла

Политика
Сегодня, 16:28
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске завтра, 27-го августа, депутаты путем голосования изберут глав трех районов города: Центрального, Калининского и Ленинского.

Первым объявят имя нового главы Центрального района, который в настоящее время возглавляет Виктор Ереклинцев, - заседание депутатов районного Собрания состоится в 11 часов. Депутаты Калининского района, главой которого является Сергей Колесник, соберутся в три часа дня, Ленинского (этот район возглавляет Александр Орёл) – в 16 часов.

Напомним, все действующие главы получили высокую оценку комиссии Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия», которые накануне провели собеседования с этими тремя кандидатами на новый срок.

Председатель комиссии Уральского МКС Наталья Западнова констатировала, что Ереклинцев, Орёл и Колесник имеют многолетний профессиональный опыт, высокую квалификацию, умеют работать в команде и им доверяют жители районов.

«В отношении каждого из них было принято аргументированное положительное решение», - отметила Западнова.

Самая жаркая борьба в четверг разгорится за кресло главы Центрального района Челябинска – на этот пост претендует наибольшее количество человек (шестеро). За получение должности поборются первый заместитель директора ООО «Право и финансы» Максим Бакулин; индивидуальный предприниматель Артем Боровков; директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Виталий Евгеньев; действующий глава района Виктор Ереклинцев (с 2013-го года); электромеханик ОАО «РЖД» дирекции по ремонту тягового подвижного состава Александр Курочкин; депутат Челябинской городской Думы Владислав Орлов.

Изначально в кресле главы Центрального района южноуральской столицы хотели оказаться десять человек. Однако трое из них, допущенные к конкурсу по отбору кандидатов (Филипп Боровков, Иван Фадеев и Ирина Гладышева), по неизвестным причинам не явились. Один человек отсеялся в ходе конкурса.

У главы Ленинского района Александра Орла соперников вдвое меньше, чем у Виктора Ереклинцева. Это депутат Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района Виталий Родионов, заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району Челябинска Евгений Янушкевич и начальник отдела благоустройства администрации Ленинского района Сергей Евдокимов.

Легче всего будет Сергею Колеснику, у которого только один конкурент (точнее конкурентка) - его собственный заместитель Ирина Матвеева.

У всех трех действующих глав районов в конце лета истекает срок полномочий, поскольку они были избраны на эти должности решениями Советов районных депутатов 31 августа 2015 года - сроком на пять лет.

Согласно положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района, двух и более кандидатов из числа подавших свои документы на участие в конкурсе отбирали конкурсные комиссии.

В состав конкурсных комиссий вошли назначенные распоряжением главы Челябинска Натальей Котовой должностные лица администрации города и депутаты гордумы. Вторую половину комиссий составили лица, делегированные районными советами депутатов.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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