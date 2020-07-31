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В Челябинской области назвали муниципалитеты с самыми эффективными главами

Политика
Вчера, 16:08
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В Челябинской области в соответствии с указом президента РФ составили рейтинг самых эффективных глав муниципалитетов по итогам 2019-го года.

Лидером среди крупных городов стал Магнитогорск, сохраняющий пальму первенства на протяжении пяти последних лет (рейтинг - ежегодный).

Среди городских округов первое место у Южноуральского, второе - у Кыштымского, третье - у Усть-Катавского.

Среди муниципальных районов победа за Пластовским районом, следом идет Еткульский, замыкает тройку лидеров Уйский.

Среди закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Челябинской области лидером признан Трехгорный, среди малых городов - Локомотивный.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по девяти направлениям: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, организация муниципального управления.

Оценка рассчитана по достигнутому уровню за 2019-й год и динамике в сравнении с 2018-м годом. На основе их среднеарифметического значения выводится комплексная оценка, по которой определяются лидеры.

"Также в настоящее время проводится интернет-опрос об эффективности руководителей муниципалитетов среди жителей территорий. В целом по Челябинской области проголосовало уже свыше 17-ти тысяч человек, что выше уровня прошлого года почти в три раза. Итоги станут известны в начале 2021-го года", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

 

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