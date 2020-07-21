В Госдуме приняли законопроект о трехдневном голосовании на выборах

Сегодня, 21 июля, в Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Единый день голосования, намеченный на 13 сентября, будет увеличен до трех дней. Однако не все партии поддерживают данную инициативу.

Так, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал законопроект о введении многодневного голосования.

«Наша фракция свою позицию не меняет. Мы считаем, что норма, которая устанавливает возможность проведения такого голосования на всех последующих выборах, неправильная и может привести к нарушениям в ходе выборов», – заявил Сергей Миронов.

По мнению лидера «СР», нововведение негативно скажется на всём избирательном процессе. У людей появятся вопросы к легитимности власти, потому что во время многодневного голосования будут происходить самые разные нарушения. Из-за повышенной нагрузки будет ослаблен контроль за чистотой выборных процедур. Не прояснены многие юридические и технические вопросы. К тому же, придется в несколько раз увеличить расходы на оплату работы наблюдателей.

Как отметил Сергей Миронов, положительной стороной трехдневного голосования является пониженный риск распространения коронавирусной инфекции.