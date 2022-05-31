В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

В Законодательном Собрании Челябинской области провели торжественную церемонию награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». Он проводится уже 19 лет.

Традиционно в конкурсе участвуют организации, реализующие социальные и благотворительные проекты в регионе. Его главная цель – привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов, распространение положительного опыта их решения. В этом году в конкурсе приняли участие 90 компаний, 60 из которых награждены дипломами.

«Подобный конкурс для благотворителей проводит только Законодательное Собрание нашего региона. Мы признательны руководителям всех предприятий и компаний, волонтерам за их особую социальную миссию. Эти люди не просто финансируют проекты и помогают средствами, они делятся частичкой своей души и сердца», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, многие компании участвуют и побеждают в конкурсе ежегодно. Для них желание изменить жизнь окружающих людей к лучшему не превратилось в разовую акцию, а стало ежедневной потребностью. Для таких компаний в 2020 году учреждена специальная номинация конкурса «Почетный благотворитель», победителями в которой становятся предприниматели, одержавшие победу в конкурсе не менее трех раз. В этом году учреждена еще одна номинация «Доброволец (волонтер) года», в которой принимают участие физические лица, занимающиеся волонтерской деятельностью.

«Несомненно, все победители областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» соучастливы к чужой беде. Они готовы делиться тем, что есть у них, вносить свой вклад в развитие города и региона и оказывать помощь нуждающимся. Уверен, что то добро, которое они несут в этот мир, сторицей вернется к ним!» – отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Василий Швецов.

В номинациях «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» и «Лучшие благотворительные проекты» в числе других отметили группу компаний «Оптик-Центр», которая занимается благотворительностью больше десяти лет. Так, каждый месяц компания бесплатно изготавливает очки для воспитанников детских домов Челябинской области, ко дню Великой Победы тоже на безвозмездной основе проверяет зрение и делает очки ветеранам, участвует в благотворительных акциях «Снеговики-добряки» и «Елка желаний».

«Мы получили награды в двух номинациях в ежегодном мероприятии «Меняющие Мир». Это говорит о том, что мы на правильном пути и, действительно, меняем мир! Меняем мы его каждый раз, когда надеваем очки или делаем операцию пациентам – меняем их жизнь в лучшую сторону. Ну и конечно, меняем мир, когда помогаем детям, ветеранам, инвалидам, обездоленным», – отметил директор группы компаний «Оптик-Центр» Артем Власенко.

Отметим, за время проведения в конкурсе приняли участие более 500 компаний. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей.