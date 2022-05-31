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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Политика
31.05.2022 13:26
Фото: Мария Белова

В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

В Законодательном Собрании Челябинской области провели торжественную церемонию награждения победителей областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». Он проводится уже 19 лет.

Традиционно в конкурсе участвуют организации, реализующие социальные и благотворительные проекты в регионе. Его главная цель – привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов, распространение положительного опыта их решения. В этом году в конкурсе приняли участие 90 компаний, 60 из которых награждены дипломами.

«Подобный конкурс для благотворителей проводит только Законодательное Собрание нашего региона. Мы признательны руководителям всех предприятий и компаний, волонтерам за их особую социальную миссию. Эти люди не просто финансируют проекты и помогают средствами, они делятся частичкой своей души и сердца», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, многие компании участвуют и побеждают в конкурсе ежегодно. Для них желание изменить жизнь окружающих людей к лучшему не превратилось в разовую акцию, а стало ежедневной потребностью. Для таких компаний в 2020 году учреждена специальная номинация конкурса «Почетный благотворитель», победителями в которой становятся предприниматели, одержавшие победу в конкурсе не менее трех раз. В этом году учреждена еще одна номинация «Доброволец (волонтер) года», в которой принимают участие физические лица, занимающиеся волонтерской деятельностью.

«Несомненно, все победители областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» соучастливы к чужой беде. Они готовы делиться тем, что есть у них, вносить свой вклад в развитие города и региона и оказывать помощь нуждающимся. Уверен, что то добро, которое они несут в этот мир, сторицей вернется к ним!» – отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Василий Швецов.

В номинациях «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей» и «Лучшие благотворительные проекты» в числе других отметили группу компаний «Оптик-Центр», которая занимается благотворительностью больше десяти лет. Так, каждый месяц компания бесплатно изготавливает очки для воспитанников детских домов Челябинской области, ко дню Великой Победы тоже на безвозмездной основе проверяет зрение и делает очки ветеранам, участвует в благотворительных акциях «Снеговики-добряки» и «Елка желаний».

«Мы получили награды в двух номинациях в ежегодном мероприятии «Меняющие Мир». Это говорит о том, что мы на правильном пути и, действительно, меняем мир! Меняем мы его каждый раз, когда надеваем очки или делаем операцию пациентам – меняем их жизнь в лучшую сторону. Ну и конечно, меняем мир, когда помогаем детям, ветеранам, инвалидам, обездоленным», – отметил директор группы компаний «Оптик-Центр» Артем Власенко.

Отметим, за время проведения в конкурсе приняли участие более 500 компаний. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей.

Автор: Мария Белова
ЗСО
Справедливая Россия
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Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан