Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!

На пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области в среду, 22 февраля, депутатам предстоит обсудить проект регионального закона «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (первое чтение). Суть его - в изменении подходов к публикации деклараций о доходах депутатов.

Свою точку зрения и позицию партии на этот закон высказал руководитель фракции партии «Справедливая Россия-За правду» в Законодательном собрании области Василий Швецов:

«Несколько фактов из истории вопроса. Изначальный смысл законопроекта, который в декабре 2022 года был внесен в Государственную Думу, предполагал освобождение от обязанности декларировать свои доходы депутатов сельских, городских поселений, а также региональных депутатов в том случае, если они не работают на постоянной основе и не получают в органах власти заработную плату. Эта инициатива была вызвана реальной необходимостью. За примерами далеко ходить не надо: за несвоевременное представление декларации о доходах был лишен депутатского мандата машинист экскаватора в Первомайском городском поселении Коркинского муниципального района. В Ашинском муниципальном районе от полномочий депутата отказался рабочий котельной. Какую коррупционную опасность они могут представлять?! Для таких, как они и готовился этот законопроект.

Но к моменту принятия в законе появились поправки о том, что декларации и депутатов Госдумы, и членов Совета Федерации, и депутатов региональных парламентов будут обнародоваться только в обобщенном виде без персонализации. Парламентарии, полномочия которых осуществляются без отрыва от своей деятельности, будут подавать декларацию разово в течение четырех месяцев со дня избрания, а в дальнейшем только после совершения крупной сделки, которая превышает общий доход самого депутата и его супруги за три предшествующих года. То есть в публичном доступе наши избиратели деклараций о доходах не увидят. По сути, засекречиваются данные о доходах и имуществе законодателей.

Мы с этим категорически не согласны. Депутат - представитель народа, публичный человек с широкими полномочиями. Вопрос открытости своей деятельности, своих доходов для каждого из нас должен быть естественным и необходимым. Речь идет не только о предотвращении злоупотреблений (хотя и это очень важно), но и, прежде всего, – о доверии наших избирателей. Поэтому в таком виде мы не можем поддержать этот законопроект».