21.02.2023
Стихи челябинского ополченца прозвучат на столичном благотворительном концерте
21.02.2023
Работники Челябинского цинкового завода стали победителями всероссийского «Инженера года»
21.02.2023
В Челябинской области закрыто на карантин две школы и 89 классов в 47 школах
21.02.2023
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
21.02.2023
С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
Василий Швецов: Мы не можем поддержать этот закон!
Руководитель фракции СРЗП в Заксобрании – за открытость данных о доходах депутатов всех уровней
18.08.2022
Челябинские эсеры выступили за поправки к закону о Почетном гражданине
19.07.2022
Депутаты «Справедливой России – За Правду» помогли вернуть важный социальный объект жителям Катав-Ивановска
10.06.2022
Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
25.05.2022
Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023