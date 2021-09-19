Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы

Сегодня, 19 сентября, более двух тысяч человек, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской области, приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва.

Избирательные участки были оборудованы в СИЗО-1 и СИЗО-3 (Челябинск), СИЗО-2 (Магнитогорск), СИЗО-4 (Златоуст).

Напомним, выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и органов местного самоуправления проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

В регионе работают 545 мобильных пунктов вакцинации, где жители смогут привиться от коронавирусной инфекции и гриппа.