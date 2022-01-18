Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

В здании Законодательного собрания Челябинской области усиливают меры, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Заседания комитетов и первое в этом году заседание регионального парламента пройдут в режиме видеоконференцсвязи. Причина – стремительное распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

С инициативой проведения сессии в формате ВКС выступил спикер Александр Лазарев. Его поддержали все заместители и председатели комитетов.

«Учитывая риски, которые связаны со стремительным распространением нового штамма коронавируса, оправданным будет проведение заседания Законодательного Собрания в режиме видео-конференц-связи. Прямая трансляция традиционно будет организована на сайте Законодательного Собрания области, таким образом процесс обсуждения и принятия законов будет доступен для журналистов и всех жителей региона», - пояснил Александр Лазарев.

Порядок участия представителей СМИ в освещении мероприятий ЗСО, в том числе в режиме видео-конференц-связи, определяется спикером (вице-спикером) для каждого мероприятия индивидуально с учетом возможности обеспечения соблюдения указанными участниками социальной дистанции, а также технической возможности подключения по видео-конференц-связи.

Информация об этом будет размещаться на сайте ЗСО по каждому мероприятию отдельно за день до его проведения.

Кроме того, приостановлено предоставление сторонним организациям залов заседаний Законодательного Собрания для проведения массовых мероприятий. Для проведения заседаний рабочих групп и совещаний в здании ЗСО рекомендовано максимально использовать режим телефонной или видео-конференц-связи.

Александр Лазарев призвал южноуральцев ответственно относиться к своему здоровью, перед угрозой нового штамма не затягивать с вакцинацией от коронавируса и своевременно пройти ревакцинацию (через полгода после постановки второго компонента прививки).

Напомним, в марте 2020 года Заксобрание уже переходило на дистанционный режим работы для недопущения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Заседания ЗСО и комитетов проводились в смешанном режиме: часть депутатов находились в зале (с соблюдением дистанции и иных мер), а часть принимали участие в онлайн-режиме. Удаленный формат не сказался на работе парламентариев, сохранились и дискуссии, и жаркие обсуждения на заседаниях.

В феврале 2021 года региональный парламент вернулся к докоронавирусному, очному формату проведения заседаний ЗСО и заседаний комитетов. Режим видео-конференц-связи возвращен в январе 2022 года в связи с изменением эпидситуации.