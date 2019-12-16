Заявился первый претендент на вакантные места в Совете депутатов Розы

Пока только один кандидат выдвинут на участие в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область).

За один из восьми вакантных мандатов депутата Розы намерен побороться 44-летний индивидуальный предприниматель Павел Яковлев.

Единороссы планируют выдвинуть своих кандидатов по всем 8 избирательным округам. В воскресенье, 15 декабря, состоялось предварительное внутрипартийное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» для выдвижения на довыборах. В праймериз приняли участие 16 человек (по два на каждый округ).

«Выборный процесс проходит в очень сжатом режиме, чтобы не оставлять Розу надолго без Совета депутатов», - отметила замсекретаря регионального отделения партии Марина Поддубная.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России»,

Напомним, 8 из 15 депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения досрочно сложили полномочия 14 октября 2019 года, протестуя против принудительного объединения Розы, Коркино и Первомайского. Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения состоятся 26 января 2020 года.

Жителям Розы предстоит выбрать депутатов по округам №№ 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Избранным парламентариям предстоит поработать всего несколько месяцев, если все-таки решение об объединении будет принято. Им предстоит принять бюджет поселка на 2020 год, проголосовать за объединение и официально самораспуститься.