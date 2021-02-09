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Знаковая отставка в Златоусте

Начальник управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Андрей Копорушкин, занимавший данную ответственную должность довольно длительное время, сегодня, девятого февраля, покинул свой пост.

Уволен с занимаемой должности чиновник по инициативе работодателя - главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского.

О знаковой отставке в муниципалитете агентству «Урал-пресс-информ» сообщил советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

По его словам, кандидатура преемника Копорушкина будет представлена в ближайшее время (после всех процедур согласования).

«Администрация Златоуста выражает искреннюю благодарность Андрею Александровичу за проделанную работу, за то, что в сложный и переходный период он руководил УЖКХ города. Особенно нелегким был для Златоуста 2020-й, когда случились и пожар на городской свалке, и пандемия, когда очень активно проводились дорожные работы – в частности, на улицах на улицах Аносова и Карла Маркса. Спасибо ему большое за работу», - поблагодарил Алексей Коновалов чиновника от лица команды городской мэрии.

Увы, но, несмотря на заслуги перед Златоустом, имя Андрея Копорушкина было связано и с рядом неприятных тем (ситуация с бродячими собаками и аварийным участком на перегоне между Машзаводом и улицей Гагарина).