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Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима

Фото: 
ОНФ
Происшествия
Сегодня, 17:17
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Автор: 
Инна Шемаева

Руководство челябинского аэропорта заплатит штраф за несоблюдение масочного режима пассажирами и работниками.

Заявления представителей воздушной гавани о том, что аэропорт не обязан контролировать ношение масок пассажирами, не убедило региональный Роспотребнадзор – надзорным ведомством в отношении руководства аэропорта составлен протокол части первой статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом сообщает ОНФ.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта провели проверку воздушной гавани на предмет соблюдения масочного режима. Оказалось, сотрудники аэропорта пропускают к досмотру пассажиров без масок, а работники торговых точек и упаковщики багажа не используют средства индивидуальной защиты.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области 29-го сентября по фактам несоблюдения мер в целях противодействия распространению коронавируса возбудило в отношении аэропорта административное дело.

Добавим, сегодня, 12-го октября, глава Челябинска Наталья Котова заявила, что систематическое несоблюдение масочного режима продавцами и покупателями в ТРК и магазинах южноуральской столицы может закончиться закрытием объектов торговли. Количество проверок соблюдения челябинцами введенных ограничительных мер будет увеличено.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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