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Аферисты заставили 90-летную жительницу Миасса, прикованную к постели, рассказать, где деньги лежат

Полиция Миасса (Челябинская область) ищет мошенников, которые украли у 90-летней местной жительницы 230 тысяч рублей. Бабушка, прикованная к постели, сама им рассказала, что ключи от квартиры лежат под ковриком, и потом сообщила аферистам, где находятся деньги.

Пожилая женщина из Миасса, поверила в то, что ее родственница стала виновником ДТП, поэтому для возмещения причиненного вреда потерпевшим и решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности необходимо заплатить.

Бабушка прикована к постели, но, поверив злоумышленникам, он им сообщила, что ключ от квартиры лежит под ковриком. Когда аферисты зашли в дом, пожилая женщина сказала им, где хранит деньги. Злоумышленники забрали у нее 230 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские Челябинской области напоминают: в случае, если вам позвонил якобы родственник или знакомый, сообщив, что попал в беду, при этом для решения вопроса попросил денег, немедленно прекратите разговор и для уточнения информации перезвоните лицу, от имени которого к вам обратились.