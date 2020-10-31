Алексей Текслер поручил провести тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил сегодня, 31 октября, начать тотальную проверку всех объектов кислородной инфраструктуры, особенно той, которая монтировалась при организации новых госпитальных баз.
Такое поручение глава региона дал в ходе оперативного штаба, заседание которого состоялось в связи с взрывом в городской больнице №2 отдельно стоящей кислородной станции.
Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил о начале работ по остеклению соседнего с медицинским учреждением жилого дома (оттуда было эвакуировано 25 жильцов, дом серьезно пострадал, предстоит обследование, людям пока там находиться нельзя) и больницы за счет муниципалитета.
Он отметил, что все коммунальные службы сработали оперативно, моментально отключили отопление, водоснабжение и электроэнергию. Эвакуация жильцов была проведена своевременно, жертв и пострадавших в жилом доме нет.
Жителям будет предоставлен маневренный фонд ЮУрГУ и, если понадобится, города.
«Оценка ущерба начнется в ближайшее время. Вся необходимая помощь людям будет оказана», - заверил Александр Астахов.
По словам руководителя горздрава Натальи Горловой, в больнице находились 158 пациентов, 153 человек сразу эвакуировали сотрудники больницы, пять – были эвакуированы сотрудниками скорой помощи и медицины катастроф.
В настоящий момент всех пациентов распределили по другим базам города.
«У нас была готова новая база в ГКБ1, основная часть пациентов эвакуирована туда», - отметила Наталья Горлова.
При транспортировке тяжелых пациентов ухудшение их состояния не допущено.
Коечного фонда в Челябинске хватило, будет обеспечена непрерывность лечения.
С пациентами будут работать медицинские психологи.
Оценка ущерба начнётся в ближайшее время. Вся необходимая помощь людям будет оказана.
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