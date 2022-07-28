Алководитель водитель из Магнитогорска отправился в колонию

Никакие меры не действовали на жителя Магнитогорска (Челябинская область), который сильно любил ездить пьяным за рулем. Он уже отбывал наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения, но его и это не остановило, чтобы снова погонять подшофе. Возможно, что новый срок в исправительной колонии мужчину отрезвит.

Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовном уделу в отношении 23-летнего местного жителя, который признан виновным что в мае и июне он попался за управлением автомобилем в нетрезвом виде.

«Ранее мужчина трижды осуждался за управление транспортным средством в состоянии опьянения, отбывал наказание в исправительном учреждении. В общей сложности на его счету шесть установленных фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном, просил не лишать его свободы.

С учетом данных о личности подсудимого, непогашенной судимости за аналогичные преступления, позиции государственного обвинителя, приговором суда ему назначено наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.