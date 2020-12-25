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Ашинца, заживо сжегшего родственников жены, приговорили к 19 годам

Челябинский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю Аши, который из-за обиды на жену поджег ее дом с родственниками внутри. Мужчину отправили на 19 лет и шесть месяцев в колонию строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Следствие установило, что 3 июня 2015 года пьяный подсудимый обиделся на супругу, которая ушла из дома из-за его пьяного состояния. Он поджег частный дом на улице Кутузова, в котором спали теща и брат жены.

«Он проник в дом, поджег внутренние конструкции и с места скрылся, сообщив супруге по СМС о содеянном, - рассказала Мамаева. - Дом потушили силами пожарных, благодаря неравнодушным соседям, которые сообщили о случившемся, но людей спасти не удалось, не подлежит восстановлению и сгоревший дом».

Ущерб от пожара составил более 600 тысяч рублей. Свою вину в содеянном подсудимый отрицал. Несмотря на это, обвинение доказало несостоятельность позиции защиты, предоставив убедительные доказательства.

Ранее коллегия присяжных заседателей посчитала, что мужчина не заслуживает снисхождения.

Ашинца признали виновным в умышленном причинении смерти двум лицам (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Помимо наказания в виде нахождения в колонии строгого режима мужчине назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.