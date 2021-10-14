«Бакальский зверь» попросился на свободу

Житель Сатки Виктор Демьянцев (Челябинская область), получивший прозвище за жестокое убийство двух подростков и изнасилование, попросил смягчения наказания. С учетом позиции прокурора суд отказал осужденному в убийстве несовершеннолетних в замене неотбытого наказания на более мягкое

Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы более мягким видом.

Напомним, приговором Челябинского областного суда от 23 августа 2004 года житель Сатки осужден к 25 годам лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью 15-летнего подростка и 14-летней девочки в июле 2003 года.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева, не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, что в совокупности с личностью не создавало оснований к замене наказания.

Суд посчитал обоснованными доводы прокурора, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Напомним, что в 2003 году в Бакале Демьянцев сообщил о том, что во время прогулки нашел труп 14-летней девочки. Когда на место выехала оперативная группа, они увидели не одно тела, а два - еще и 15-летнего подростка.

По версии же следствия, Демьянцев, которого журналисты прозвали «бакальским зверем», встретил на дороге голосовавших подростков. Он посадил их к себе в авто, мальчика убил, а девочку изнасиловал, а потом зарезал.

Свою вину Демьянцев так и не признал.