14.10.2021
Экс-полицейский из Челябинска, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
14.10.2021
Для младенца, подкинутого в картонной коробке в подъезд дома в Коркино, нашлась новая семья
14.10.2021
ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками
14.10.2021
Кадровые перестановки в южноуральской полиции на транспорте
14.10.2021
«Бакальский зверь» попросился на свободу
14.10.2021
«Томас» отметит свое 25-летие хитами и новыми песнями на челябинской сцене
«Бакальский зверь» попросился на свободу
28.09.2021
Самые сильные представители уголовно-исполнительной системы РФ работают в Челябинской области
28.09.2021
Всадники ГУФСИНа будут искать пропавших людей в составе конного подразделения «Лизы Алерт»
27.08.2021
Кинологи южноуральского ГУФСИН поделились служебными собаками с коллегами из Оренбургской области
10.08.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021