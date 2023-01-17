Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников

Жительница Челябинска лишилась 560 000 рублей, поддавшись влиянию мошенников. После оформления кредитов банк заблокировал операцию по переводу денежных средств, но потерпевшая разблокировала счета и все-таки перевела деньги аферистам.

Жительнице Челябинска на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются взять кредит на ее имя. Для отмены заявки необходимо самой оформить кредит и перевести его на безопасный счет.

«Поддавшись влиянию злоумышленников, женщина через мобильное приложение оформила два кредита на общую сумму около 560 000 рублей и сообщила мошенникам коды из пришедших ей смс сообщений. Однако, в связи с сомнительными операциями ее онлайн-приложение было заблокировано банком. Тогда лжесотрудник убедил женщину пройти в отделение банка и разблокировать счета, что потерпевшая и сделала. Затем она вновь сообщила злоумышленникам коды из смс-сообщений, после чего у нее были списаны кредитные денежные средства в сумме 560 000 рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Челябинской области Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции советуют челябинцам быть бдительными, проверять информацию, перезванивая сотрудникам банка.