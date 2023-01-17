17.01.2023
Снеговики-добряки соберутся на флешмоб в Челябинске
17.01.2023
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
17.01.2023
Сняты ограничения: Виталий Безруков может вернуться на «экологическую» работу
17.01.2023
В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»
17.01.2023
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
Банк заблокировал онлайн-приложение, но упорная челябинка все равно взяла полмиллиона для мошенников
17.01.2023
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
22.12.2022
Капитан «Металлурга» выступил против мошенничества
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023