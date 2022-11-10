Браконьеры напали на инспектора в Челябинской области

Инспектор рыбоохраны едва не стал жертвой нападения браконьера в Челябинской области. Инцидент случился на мосту через реку Урал недалеко от Магнитогорска.

Как рассказал агентству «Урал-Пресс-Информ» начальник отдела рыбоохраны Челябинской области Владимир Борисов, инспектор по дороге домой после патрулирования обнаружил мужчин, которые рыбачили на мосту через реку Урал при помощи незаконных снастей «пауков».

Увидев форму рыбоохраны, нарушители попытались собрать «пауков», но инспектор перегородил им путь. Тогда мужчины поспешили скрыться, но затем один из них вернулся и трижды попытался нанести ножевые удары инспектору. Сотруднику рыбоохраны посчастливилось увернуться, а злоумышленник ретировался и уехал на одном из автомобилей.

«Вызванная следственно-оперативная группа ОМВД России по Верхнеуральскому району осмотрела место происшествия и обнаружила в оставленных автомобилях незаконные оружия лова - «пауки». Все участники происшествия были доставлены в отдел полиции. Скрывшийся автомобиль был объявлен в розыск», - сообщил Владимир Борисов

Инспектор написал заявления о нападении на него и об обнаружении в автомобилях задержанных граждан незаконных орудий лова.