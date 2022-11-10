10.11.2022
Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню
10.11.2022
Браконьеры напали на инспектора в Челябинской области
10.11.2022
Челябинский театр кукол отмечает юбилей уральского писателя сказкой о Мухе
10.11.2022
Заложенных взрывных устройств в школах Челябинска не обнаружено
10.11.2022
В 2023 году в школах введут курс начальной военной подготовки
10.11.2022
«Ростелеком» начал инвентаризацию инфраструктуры связи в Челябинской области
Браконьеры напали на инспектора в Челябинской области
Нападавшего ищет полиция
21.10.2022
Жителей Нагайбакского района переполошили выстрелы в лесу
31.07.2018
Браконьера из Карталов, обвиняемого в убийстве инспектора минэкологии, оштрафовали на 100 тысяч рублей
16.02.2018
«Нет денег, людей, законов»: как остановить браконьерство на Южном Урале
15.02.2018
Почему у нас не так? «Государев инспектор» против браконьера должен быть защищен оружием
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022