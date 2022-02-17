Бывшего начальника колонии Копейска оставили на свободе

Вынесен приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии №15 Копейска (Челябинская область), который за взятки разрешал заключенным пользоваться сотовой связью. Он получил условный срок.

Бывший начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области получил взятки от четырех заключенных на сумму более 100 тысяч рублей за возможность пользования телефонной связью и послабления в режиме содержания.

«Также, за возможность использования сотовой связи и беспрепятственного перемещения по территории исправительного учреждения осужденный незаконно получил от заключенных денежные средства в сумме более 250 тысяч рублей, которые потратил на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения деятельности учреждения», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде четырех с половиной лет условно со штрафом в 400 тысяч рублей.