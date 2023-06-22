Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой

Бывший заместитель директора МКУ «Городская среда» Челябинска Вадим Левченко, обвиняемый во взяточничестве, останется под стражей.

Сегодня, 22 июня, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого, оставив без изменения меру пресечения, избранную Левченко Тракторозаводским районным судом Челябинска 23 мая.

Отметим, суд первой инстанции продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 20 июля этого года. Обжалуя данное постановление, сторона защиты Левченко просила избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как отмечают в пресс-службе Челябинского областного суда, органами предварительного следствия Вадим Левченко обвиняется в совершении 23 преступлений по пунктам «а», «в» части пятой 290 УК РФ; 15 преступлений по пункту «а» части пятой статьи 290 УК РФ; шести преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ.

Отметим, в уголовном деле также фигурируют экс-директор МУП «Городская среда» Александр Грезев, который тоже обвиняется в получении взятки, и другой бывший замдиректора муниципального учреждения Сергей Любимов, которому в мае также продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в 2021 году в МКУ «Городская среда» была проведена служебная проверка, материалы которой администрация Челябинска направила в правоохранительные органы. По ее результатам занимаемые должности вместе с директором «Городской среды» Александром Грезевым покинули его замы Сергей Любимов и Вадим Левченко, сотрудники Рябинин и Кириллова.

Грезев расстался с должностью руководителя МКУ десятого ноября 2021-го года – по инициативе работодателя. Он – бывший силовик, в правоохранительных органах прослужил десять лет. «Городскую среду» возглавил в июле 2019-го года. Сейчас, как и другие фигуранты – бывшие коллеги и соучастники, находится в СИЗО.

Напомним, Грезев, Любимов и Левченко «засветились» в скандале с нестационарными торговыми объектами – по версии следствия, взятки они получали за непринятие мер по выявлению и демонтажу ларьков, а также за общее покровительство и попустительство при ведении взяткодателями коммерческой деятельности.