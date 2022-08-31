Бывший директор «Челябоблинвестстроя» пробудет в СИЗО до конца октября

Прокурор поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова, обвиняемого по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки», части третьей статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Тракторозаводский районный суд Челябинска вчера, 30-го августа, отправил Абаимова в СИЗО на два месяца, то есть до 29-го октября текущего года.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по версии следствия, обвиняемый в период 2018-2019 годов за взятку в сумме 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» обеспечил подписание актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше, возводимого в рамках государственного контракта.

В результате организации-подрядчику было необоснованно перечислено свыше 19-ти миллионов рублей, которые впоследствии были похищены.

Отметим, уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Челябинской области.