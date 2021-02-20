Челябинца объявили в розыск за убийство молодой девушки

В Челябинске разыскивают мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения 22-летней Анастасии. По факту расправы над девушкой в СК возбудили уголовное дело.

Молодая девушка получила ножевые ранения в ночь с 4 на 5 февраля. О трагедии на своей странице в «ВКонтакте» рассказала ее мама.

«В ночь с 4 на 5 февраля этого года Рудов Александр Васильевич 14.01.83 г.р. (цыган по национальности) хладнокровно и цинично нанес смертельно ножевое ранение моей Настюше, которой было всего 22 года. В настоящее время он скрывается от правоохранительных органов, объявлен в розыск. Прошу всех внимательно вглядеться в его фото и оказать помощь органам правопорядка в поимке опасного преступника», - написала Ирина Иванова.

Анастасия боролась за жизнь несколько дней. Восьмого февраля ее не стало.

В следственном отделе по Центральному району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), - прокомментировал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель следственного отдела по Центральному району Денис Никитенко. – Проводятся следственные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание преступника».

Мама убитой девушки просит всех, кто знает о местонахождении подозреваемого, позвонить в СО по Центральному району СУ СКР области по телефону: 8-351-790-05-45. Или звонить по номеру: 8-908-494-97-42.

Фото: vk.com, Ирина Иванова