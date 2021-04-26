Челябинца, убившего троих человек, освободили от наказания

Сегодня, 26 апреля, Челябинский областной суд огласил постановление по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины, который убил троих человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Горожанина признали невменяемым, освободив его от уголовной ответственности.

Суд установил, что 17 марта 2020 года подсудимый в компании двух мужчин и женщины распивал спиртное в квартире в Металлургическом районе Челябинска. Между ними вспыхнул конфликт, который привел к кровопролитию.

«Мужчина нанес приятелям многократные ножевые ранения, ставшие смертельными. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд с учетом заключения экспертов пришел к выводу, что мужчина по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и других людей.

Подсудимого признали невменяемым. Суд назначил челябинцу принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Фото: Челябинский областной суд