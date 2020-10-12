ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинцы лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжесотрудниками банков

Происшествия
Сегодня, 17:48
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции каждый день говорят челябинцам о мошенниках, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, жители южноуральской столицы по-прежнему становятся жертвами аферистов. Всего за два дня горожане лишились в общей сложности почти двух миллионов рублей.

В дежурную часть полиции Ленинского района Челябинска позвонила 23-летняя местная жительница, которая рассказала, что с неизвестного номера ей позвонил якобы сотрудник безопасности банка.

«Под предлогом защиты денежных средств звонивший узнал всю необходимую ему информацию о данных банковской карты потерпевшей и впоследствии похитил более 330 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Аферисты активно действуют во всех районах Челябинска. Так, за прошедшие выходные в полицию обратились еще четыре местных жителя. Они перевели мошенникам около полутора миллионов рублей.

«Схема совершенных преступлений - одна из самых распространенных. Всем потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. После чего под предлогом предотвращения хищения денежных средств либо оформления кредита мошенники похитили у заявителей денежные средства в сумме от ста тысяч до 900 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Доверчивые челябинцы либо сообщали мошенникам реквизиты своих банковских карт и присланных в СМС-сообщениях пароли, после чего с их банковских счетов производились списания денег, либо по указанию звонивших оформляли на свое имя кредиты, обналичивали их и переводили денежные средства на указанные злоумышленниками счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - подчеркнул заместитель начальника управления МВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно - по телефону, указанному на оборотной стороне карты.

«Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев», - напоминают стражи порядка.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
09.10.20 19:27
Житель Санкт-Петербурга вместо игровой приставки отправил южноуральцу жестяные банки
09.10.20 19:20
Полицейские Златоуста задержали наркоагронома
09.10.20 17:34
Полицейские накрыли в Челябинской области цех по производству паленого алкоголя
09.10.20 15:39
Прокуратура не согласна с тем, что подельника Тефтелева выпустили из СИЗО
09.10.20 12:46
В Челябинске лжесоцработники поменяли пенсионеру все его сбережения на билеты «Банка приколов»
09.10.20 11:42
В Магнитогорске из-за отсутствия масок у продавцов закрыли магазин
09.10.20 11:10
В Троицке ребенок на больничном, которого родители оставили одного дома, устроил пожар
09.10.20 10:38
Кавалер южноуральской студентки, утонувшей в Севастополе, сделал признание
08.10.20 18:37
В Челябинске задержаны пьяные молодые люди, толкавшие угнанный автомобиль
08.10.20 16:28
Полицейские Челябинска задержали подростка, который решил «срубить» денег на распространении наркотиков
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 13:28
Родом из Челябинска
Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже
Новости
Сегодня, 17:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 октября
Сегодня, 17:36
Происшествия
Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера
Сегодня, 17:17
Происшествия
Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима
Сегодня, 16:22
Общество
На челябинских улицах меняют освещение и латают дыры в асфальте
Сегодня, 15:22
Общество
Рядом с горсадом имени Пушкина в Челябинске появится место для прогулок четвероногих
Материалы рубрики
Сегодня, 17:36
Происшествия
Село в Уйском районе находится во власти пыли, жители зовут на помощь Текслера
Сегодня, 17:17
Происшествия
Аэропорт Челябинска наказан за несоблюдение пассажирами и работниками масочного режима
Сегодня, 14:00
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупных наркосбытчиков из Таджикистана
Сегодня, 11:05
Происшествия
В посылке – жестяные банки: житель Челябинска стал жертвой мошенника из Санкт-Петербурга
09.10.20 19:31
Происшествия
Жителя Магнитогорска отправили в колонию за особо жестокое убийство собутыльника
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика