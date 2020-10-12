Челябинцы лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжесотрудниками банков

Сотрудники полиции каждый день говорят челябинцам о мошенниках, а также о мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, жители южноуральской столицы по-прежнему становятся жертвами аферистов. Всего за два дня горожане лишились в общей сложности почти двух миллионов рублей.

В дежурную часть полиции Ленинского района Челябинска позвонила 23-летняя местная жительница, которая рассказала, что с неизвестного номера ей позвонил якобы сотрудник безопасности банка.

«Под предлогом защиты денежных средств звонивший узнал всю необходимую ему информацию о данных банковской карты потерпевшей и впоследствии похитил более 330 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до шести лет», - сообщили в региональном полицейском главке.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Аферисты активно действуют во всех районах Челябинска. Так, за прошедшие выходные в полицию обратились еще четыре местных жителя. Они перевели мошенникам около полутора миллионов рублей.

«Схема совершенных преступлений - одна из самых распространенных. Всем потерпевшим звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. После чего под предлогом предотвращения хищения денежных средств либо оформления кредита мошенники похитили у заявителей денежные средства в сумме от ста тысяч до 900 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Доверчивые челябинцы либо сообщали мошенникам реквизиты своих банковских карт и присланных в СМС-сообщениях пароли, после чего с их банковских счетов производились списания денег, либо по указанию звонивших оформляли на свое имя кредиты, обналичивали их и переводили денежные средства на указанные злоумышленниками счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.

«Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - подчеркнул заместитель начальника управления МВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно - по телефону, указанному на оборотной стороне карты.

«Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев», - напоминают стражи порядка.