Доверчивы, как дети

Челябинцы перевели аферистам еще один миллион рублей

Еще три жителя Челябинска стали жертвами мошенников. Горожане перевели злоумышленникам почти миллион рублей. Некоторые для этого взяли кредиты.

Схема преступлений - одна из самых распространенных: потерпевшим позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Звонившие обратились к ним по имени и отчеству и сообщили, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции и неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам. В дальнейшем, из-за страха потерять свои сбережения, доверчивые челябинцу следовали указаниям мошенников.

«36-летнему жителю Металлургического района мнимые сотрудники банка сообщили, что на его имя неизвестным лицом оформлен кредит. Для его аннулирования нужно оформить еще один онлайн-кредит, что потерпевший и сделал, следуя всем указаниям мошенников. Далее мужчина дважды перевел денежные средства, полученные путем кредитования, через банкоматы на реквизиты, которые ему диктовали по телефону. Сумма ущерба составила 440 тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинска Любовь Гайнулина.

Во втором случае лжесотрудница банка сообщила 26-летней потерпевшей о том, что с ее счета происходит попытка списания денежных средств, в связи с чем необходимо их снять и зачислить на резервный счет. В результате девушка сняла в банкомате со своей карты деньги в сумме свыше 180 тысяч рублей, проехала к банкомату другого банка, названного мошенниками, и перечислила на якобы резервный счет снятую сумму.

Третьему потерпевшему, мужчине 50 лет, также позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что с его банковской карты пытаются снять деньги неизвестные лица. Для предотвращения хищения денежных средств мужчина продиктовал мошеннику номер своей банковской карты и смс коды, которые ему приходили на телефон.

Кроме того, злоумышленник попросил снять с банковской карты деньги в сумме 200 тысяч рублей и положить их на «запасной» счет для сохранности, что потерпевший и сделал. На следующий день он пошел в банк, чтобы уточнить, все ли теперь в порядке, и узнал, что его обманули, а мошенники самостоятельно списали с его счета самостоятельно около 150 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Санкции данных частей статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и шести лет соответственно.

«Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также сотрудники банков никогда не просят перевести денежные средства на безопасные счета и не принуждают к оформлению кредитов», - сказал заместитель начальника Управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита нужно незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.