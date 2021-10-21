Челябинец напал с ножом на охранника стоянки

Полицейские Челябинска задержали ранее судимого местного жителя, который напал с ножом на охранника автостоянки.

Как рассказал собственный источник в силовых структурах, нападавший и охранник стоянки вместе распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора и гость взялся за нож. Сторож получил телесные повреждения. Он остался жив.

После инцидента мужчина скрылся, но был задержан по «горячим» следам сотрудниками полиции.

«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 Уголовного Кодекса РФ - «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.