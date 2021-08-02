Челябинец, не желавший платить алименты, угрожал приставам собакой

В Челябинске мужчина, который пренебрегал алиментными платежами на содержание двоих детей, устроил представление во время изъятия его машины “Нива”. Он угрожал судебным приставам собакой и перцовым баллончиком.

Отец пренебрегал платить алименты двум детям 10 и 17 лет. Когда судебным приставам удалось до него дозвониться, он сообщил о своих “обширных связях среди представителей силового блока”.

“Вероятно, гражданин считал, что упоминание высокопоставленных "друзей" является индульгенцией, позволяющей игнорировать законную обязанность содержать своих детей. При этом официально он нигде не работал, на банковских счетах значились нули. Но за должником было зарегистрировано движимое имущество – три легковых автомобиля: Toyota Corolla, Лада Нива и ВАЗ десятой серии. Из опыта судебных приставов известно, что арест машины в большинстве случаев является эффективным способом воздействия на должника, который не желает конструктивно решать вопрос погашения долга”, - сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Весь “автопарк” отца-алиментщика попал под запрет регистрационных действий. Две машины Toyota Corolla и “Нива” стояли на стоянке около челябинского ТРК.

Когда приставы прибыли на автостоянку, то нашли машины. Туда же явился и хозяин авто.

“Он с ходу начал оказывать активное противодействие сотрудникам службы судебных приставов. В частности, отталкивал их от авто, угрожал натравить собаку, демонстрировал готовность применить газовый баллончик. Самое печальное, что часть этого "представления" проходила на глазах его старшей дочери. На место событий юная девушка пришла по приказу отца-алиментщика, которому о визите приставов сообщил сторож стоянки”, - рассказали в пресс-службе.

Усмирять мужчину прибыли сотрудники Росгвардии и участковый полиции.

Приставы арестовали “Ниву”, отправив ее на спецстоянку. После чего мужчина погасил задолженность и заплатил исполнительский сбор - 130 тысяч рублей, а также услуги эвакуатора.

В отношении отца составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Если мужчина будет допускать просрочки алиментных платежей, к нему вновь применят меры принудительного исполнения. Кроме того, теперь ему предстоит ответить в суде за то, что создавал препятствия законной деятельности судебных приставов.